Хит «Despacito» побил семь рекордов Книги Гиннесса

Представители Книги рекордов Гиннесса вручили Луису Фонси семь сертификатов Книги рекордов.
Песня «Despacito», выпущенная в 2017 году, побила следующие рекорды: 1. Самая прослушиваемая песня в мире 2. Первое видео, которое набрало на YouTube более пяти миллиардов просмотров 3. Самое просматриваемое видео в Интернете 4. Песня, которая провела в Billboard Hot Latin Songs рекордное количество недель 5. 17 недель подряд первое место в Hot 100 Billboard 6. Самое понравившееся видео пользователям Сети 7. Дуэт с наибольшим количеством просмотров
Комменты