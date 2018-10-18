Хит «Despacito» побил семь рекордов Книги Гиннесса

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Пуэрториканский исполнитель Луис Фонси получил получил семь титулов Книги рекордов Гиннесса благодаря песне «Despacito», которая возглавила чарты во многих странах мира.

Представители Книги рекордов Гиннесса вручили Луису Фонси семь сертификатов Книги рекордов.

Луис Фонси
Луис Фонси

Песня «Despacito», выпущенная в 2017 году, побила следующие рекорды: 1. Самая прослушиваемая песня в мире 2. Первое видео, которое набрало на YouTube более пяти миллиардов просмотров 3. Самое просматриваемое видео в Интернете 4. Песня, которая провела в Billboard Hot Latin Songs рекордное количество недель 5. 17 недель подряд первое место в Hot 100 Billboard 6. Самое понравившееся видео пользователям Сети 7. Дуэт с наибольшим количеством просмотров

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