«Тает лед» стала самой популярной песней 2017 года

Топ-10 популярных песен 2017 года:
1. Тает лёд - Грибы
2. Shape of You - Ed Sheeran
3. Despacito (feat. Daddy Yankee) - Luis Fonsi
4. Human - Rag'n'Bone Man
5. Be Mine - Ofenbach
6. Твои глаза - Loboda
7. Лейла (feat. Маквин) - Jah Khalib
8. Туманы - Макс Барских
9. Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) - Clean Bandit
10. Believer - Imagine Dragons
"2017-й выдался щедрым на приятные сюрпризы. Дебютанты переписывали правила игры, состоявшиеся артисты с лихвой оправдывали ожидания поклонников, а вчерашние новички выбивались в суперзвезды. Этот эклектичный плейлист отражает все главные тренды года в Apple Music и iTunes", - говорится в комментарии редакции.
Комменты