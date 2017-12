«Тает лед» стала самой популярной песней 2017 года

Топ-10 популярных песен 2017 года:

1. Тает лёд - Грибы

2. Shape of You - Ed Sheeran

3. Despacito (feat. Daddy Yankee) - Luis Fonsi

4. Human - Rag'n'Bone Man

5. Be Mine - Ofenbach

6. Твои глаза - Loboda

7. Лейла (feat. Маквин) - Jah Khalib

8. Туманы - Макс Барских

9. Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) - Clean Bandit

10. Believer - Imagine Dragons

"2017-й выдался щедрым на приятные сюрпризы. Дебютанты переписывали правила игры, состоявшиеся артисты с лихвой оправдывали ожидания поклонников, а вчерашние новички выбивались в суперзвезды. Этот эклектичный плейлист отражает все главные тренды года в Apple Music и iTunes", - говорится в комментарии редакции.