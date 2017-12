Музыкальный бизнес-рейтинг и топ Яндекса совпали почти полностью

В ходе исследования было проанализировано более 8 млн музыкальных композиций из базы FONMIX, который сегодня озвучивает свыше 6 тысяч предприятий по всей России ­– около трети всех заведений, где играет фоновая музыка. Согласно результатам исследования топ-10 музыкальных предпочтений бизнеса практически полностью совпал с топ-10 рейтинга самых популярных песен года, составленного сервисом «Яндекс.Музыка». Фактически совпадение двух рейтингов свидетельствует о том, что предпочтения индивидуальных потребителей музыкального контента в России в целом соответствуют предпочтениям бизнес-пользователей — владельцев кафе, ресторанов, салонов, крупных торговых центров и др. Таким образом, бизнес полностью удовлетворяет потребительский спрос на музыку. Лидирующую позицию бизнес-рейтинга занял трек Shape of You британского исполнителя Эда Ширана. Shape of You также возглавила опубликованный накануне топ-10 сервиса «Яндекс.Музыка». Эксперты FONMIX, сравнив собственные данные с аналитикой «Яндекса», подтвердили музыкальные пристрастия россиян: 9 из 10 композиций топ-10 «Яндекс.Музыка» также входят в число наиболее популярных композиций у пользователей сервиса FONMIX. Помимо англоязычного исполнителя в список самых популярных композиций 2017 года, по данным FONMIX, входят: Светлана Лобода с песней «Случайная», «Believer» Imagine Dragons, группа Artik&Asti с композицией «Неделимы», «Сопрано» российского рэп-исполнителя Мота, «Впусти музыку» певицы Елки, Portugal. The Man с «Feel It Still», «Если ты меня не любишь» Егора Крида & Molly, «Тает лед» украинского проекта «Грибы» и Burito «По волнам». Как отметила генеральный директор компании «Формакс» Валерия Панкратова, в общем рейтинге FONMIX заметную долю составляют танцевальные композиции. Кроме того, среди бизнес-пользователей, чья задача – привлечь и удержать клиента, популярны такие музыкальные направления, как соул, хип-хоп и r’n’b. В горячей ротации – Rag'n'Bone Man, Duke Dumont и LP. «ФорМакс» – компания-разработчик официального программного обеспечения для организаций по коллективному управлению авторскими правами, которое предназначено для получения детализированной достоверной отчетности от пользователей. Выступает официальным партнером Российского Авторского Общества (РАО), Всероссийской Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС).