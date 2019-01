Флешмоб запустил пользователь TikTok Дэвид Каспрак, пишет Regnum. Он снял ролик, в котором мармеладный мишка Haribo якобы исполняет песню Адель Someone Like You. Спустя несколько мгновений к нему присоединяются десятки других конфет-поклонников.

Вскоре инициативу поддержали и другие фанаты певицы. В социальных сетях появились видео, на которых композицию исполняют пельмени, носки, лаки для ногтей и другие неожиданные предметы.