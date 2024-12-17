Суд признал песню Адель плагиатом

Несоблюдение судебного решения может повлечь штраф в размере 50 тыс. реалов (более $8 тыс.), сообщил бразильский портал G1.

Как отмечает издание, написанная в 2015 году песня оказалась плагиатом на выпущенную за 20 лет до нее композицию Mulheres ("Женщины", автор песни - композитор Тонинью Жерайс) в исполнении бразильского певца Мартинью да Вилы.

«Я был ошеломлен, потому что, когда я узнал об этом, то не понимал, что делать. Это практически та же самая версия [песни]», - сказал композитор.

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По информации G1, адвокаты композитора еще в 2021 году предложили Адель заключить соглашение о соавторстве, однако "ответа не последовало". После этого Жерайс собрал доказательства плагиата и обратился в суд по разрешению коммерческих споров в Рио-де-Жанейро в феврале 2024 года.

В результате суд предварительным решением запретил "использовать, воспроизводить, редактировать, распространять или продавать песню" Адель, установив штраф в размере 50 тыс. реалов (более $8 тыс.) за каждое нарушение судебного решения.



Adele

Среди доказательств, которые композитор представил суду, видеозапись, на которой обе песни - Million Years Ago и Mulheres - исполняет один и тот же певец. Судья решил, что обе версии практически идентичны, а при наложении звука можно услышать практически полное созвучие. Адвокаты композитора уже заявили, что будут отслеживать сайты и музыкальные платформы, чтобы убедиться, что решение суда соблюдается. При этом, утверждает портал, Жерайс дал понять, что по-прежнему надеется договориться с британской певицей.