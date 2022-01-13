Адель выпустила ностальгический клип «Oh, My God»

Adele выпустила слезливый альбом «30» Британская певица Адель выпустила свой четвертый студийный альбом «30» (слушать альбом). Название альбома отсылает к возрасту, в котором певица впервые вышла замуж за теперь уже бывшего мужа Саймона Конецки, и включает темы разлуки, развода, материнства и беспокойства о славе и репутации.







Альбом содержит совместные работы с американским продюсером и соавтором прошлого диска 25 Грегом Кёрстином, шведскими продюсерами и авторами песен Максом Мартином и Шеллбэком (оба были соавторами трека «Send My Love (To Your New Lover)»), шведским композитором Людвигом Йоранссоном,...

Адель выпустила клип о творческом вдохновении Певица Адель выпустила песню и клип «Easy On Me» (смотреть клип). Режиссер Xavier Dolan показал Адель в домашнем интерьере, где царит абсолютный хаос, но он вдохновляет певицу на творчество.







19 ноября выйдет новый альбом Адель «30», куда должна войти баллада «Easy On Me».



Adele

Niletto неумело скосплеил Адель Певец Niletto выпустил новый сингл «Someone like you» (слушать песню). Песня Нилетто косплеит знаменитый хит Адель «Someone Like You», - песня имеет похожий гармонический ряд, и название песни упоминается в тексте. Более того, Нилетто пытается даже воспроизвести мелодию Адель, но звучит это довольно пискляво и небрежно.







Любопытно, что к этому музыкальному адку приложила руку никто иная, как Юлия Зиверт! Она значится в соавторах трека, хотя сам Данил Прытков не решился указать ее в соцсетях как автора, упомянув только про Энди Энди.



Niletto



Вот для...

Слушатели выбрали топ-10 песен, которые станут классикой Почти три тысячи пользователей социальной сети Reddit выбрали песни 2010-х годов, которые, по их мнению, через 20 лет станут классикой. В список вошли:



Adele — Rolling in the Deep







В ноябре ритмичному синглу с мощным вокалом британской певицы исполнится десять лет. Слушатели уверены, что и в 2040-м ему захочется подпевать.



Avicii — Wake Me Up







Трек шведского музыканта и диджея Avicii, выпущенный в 2013 году, сразу стал классикой. Пользователи Reddit уверены, сингл будет играть на каждой вечеринке спустя десятилетия, несмотря на то, что автора Wake Me Up уже нет в живых. (Авичи умер в 2018 году, — Прим.ред...