Адель выпустила ностальгический клип «Oh, My God»

Винтажный по своей эстетике клип с «непрерывными» планами снял режиссер Сэм Браун, автор видео на один из первых хитов Адель «Rolling In The Deep».
«Снова работать вместе спустя десять лет было, по меньшей мере, ностальгически. Мы снимали это в тот день, когда вышла «Easy On Me», там одновременно происходило миллион вещей. Но команда была очень внимательно, работалось нам весело. Спасибо Харрису Риду, Louis Vuitton и Королеве хаоса Вивьен Вествуд за потрясающие костюмы!»
Великолепное качество картинки обеспечил российский кинооператор Роман Васьянов. Он работал на съемочных площадках блокбастеров «Отряд самоубийц» и «Ярость» режиссера Дэвида Эйера. Кроме того, Роман Васьянов снимал криминальный боевик «Тройная граница» с Оскаром Айзеком и Беном Аффлеком в главных ролях, премьера фильма состоялась на Netflix в 2019 году. В 2020 году вышел режиссерский дебют Романа Васьянова, драма «Общага». Также он сотрудничает с режиссером Валерием Тодоровским, вместе они выпустили фильмы «Тиски», «Стиляги» и «Одесса».
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