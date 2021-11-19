Adele выпустила слезливый альбом «30»

Название альбома отсылает к возрасту, в котором певица впервые вышла замуж за теперь уже бывшего мужа Саймона Конецки, и включает темы разлуки, развода, материнства и беспокойства о славе и репутации.

Альбом содержит совместные работы с американским продюсером и соавтором прошлого диска 25 Грегом Кёрстином, шведскими продюсерами и авторами песен Максом Мартином и Шеллбэком (оба были соавторами трека «Send My Love (To Your New Lover)»), шведским композитором Людвигом Йоранссоном, канадским автором-исполнителем Тобиасом Джессо, британским продюсером Inflo (из музыкального коллектива Sault), а также с рэперами и продюсерами Tyler, the Creator и Скептой. Как и в предыдущих альбомах Адель, вокальные треки на 30 являются оригинальными демозаписями.

По пути я узнала много небывалой истины о себе. Я сбросила много слоев, но также окутала себя новыми. Обнаружила действительно полезный и здоровый образ мышления, с которым можно было действовать, и я чувствую, что наконец-то снова обрела свое чувство. Я бы даже сказала, что никогда в жизни не чувствовала себя более умиротворенной.

Итак, я готова наконец выпустить этот альбом.

Это была моя поездка или смерть в самый бурный период моей жизни. Когда я писала это, к нам подошел мой друг с бутылкой вина и едой на вынос, чтобы подбодрить меня. Мой мудрый друг, который всегда дает лучший совет. Друг, который не спал всю ночь и просто держал меня за руку, пока я безжалостно рыдала, не зная почему. Вставай и уходи друг, который заберет меня и отвезет куда-нибудь. Я сказала, что не хочу идти, а просто хотел вывести меня из дома за витамином D. Тот друг, который пробрался и оставил журнал с лицом-маской и немного соли для ванн, чтобы я почувствовала себя любимой, и при этом нечаянно напомнил мне не только, какой на самом деле был месяц, но и о том, что мне, вероятно, следует немного позаботиться о себе! А потом тот друг, который, несмотря ни на что, проверил меня, хотя я перестала встречаться с ним, потому что меня так поглотило собственное горе. С тех пор я кропотливо перестроила свой дом и свое сердце, и этот альбом повествует об этом», - говорит Адель.