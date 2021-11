Adele выпустила слезливый альбом «30»

Почти три тысячи пользователей социальной сети Reddit выбрали песни 2010-х годов, которые, по их мнению, через 20 лет станут классикой.

В список вошли:



Adele — Rolling in the Deep







В ноябре ритмичному синглу с мощным вокалом британской певицы исполнится десять лет. Слушатели уверены, что и в 2040-м ему захочется подпевать.



Avicii — Wake Me Up







Трек шведского музыканта и диджея Avicii, выпущенный в 2013 году, сразу стал классикой. Пользователи Reddit уверены, сингл будет играть на каждой вечеринке спустя десятилетия, несмотря на то, что автора Wake Me Up уже нет в живых. (Авичи умер в 2018 году, — Прим.ред...