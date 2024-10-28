Адель частично оглохла

«У меня ушная инфекция, и она весьма жуткая, раньше у меня их не было. Это самая болезненная вещь, которая со мной когда-либо происходила, - это больнее родов. Это редкая, обитающая в воде бактерия, и от нее очень сложно лечиться. Я принимала неправильные антибиотики на протяжении нескольких дней, и они (врачи- ред.) наконец дали мне рабочие. Бывали моменты, когда мне хотелось попросту отрубить себе ухо. Меня больше не мучают боли, что прекрасно, но я слегка оглохла на левое ухо», - цитирует издание Sun Адель.



Adele

В статье также отмечается, что инфекцию Адель подхватила во время десятидневного пребывания в германском Мюнхене в августе.

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Певица добавила, что не планирует публично оглашать дату свадьбы с избранником Ричем Полом, а также заявила, что на данный момент не имеет планов публиковать новую музыку.

Ранее в начале сентября газета Independent сообщила, что певица Адель объявила во время концерта в Мюнхене о перерыве в своей музыкальной деятельности на продолжительный срок, чтобы пожить "новой жизнью", которую она построила.