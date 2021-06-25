Niletto неумело скосплеил Адель

Песня Нилетто косплеит знаменитый хит Адель «Someone Like You», - песня имеет похожий гармонический ряд, и название песни упоминается в тексте. Более того, Нилетто пытается даже воспроизвести мелодию Адель, но звучит это довольно пискляво и небрежно.

Любопытно, что к этому музыкальному адку приложила руку никто иная, как Юлия Зиверт! Она значится в соавторах трека, хотя сам Данил Прытков не решился указать ее в соцсетях как автора, упомянув только про Энди Энди.



Niletto

Вот для сравнения, как выглядит первоисточник. Поет Адель.

К привычному образу музыкального гопника теперь у Данилы прибавилась попытка неудачного косплея Адель.