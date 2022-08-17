Адель: Не думаю, что многие люди сделали бы то, что сделала я!

В январе обладательница Грэмми со слезами на глазах сообщила об этом в социальных сетях и объяснила, что планы на проведение мероприятия Weekends With Adele в Колизее в Caesars Palace были сорваны из-за задержек с доставкой декораций и положительного результата теста членов команды на COVID-19.

В статье для журнала Elle певица также рассказала о причинах переноса, заявив изданию, что «это был худший момент в моей карьере».

Оглядываясь назад на «разрушительное течение времени», любительница тин-сериала Teen Wolf teenwolf-online.com Адель объяснила, что изначально запланированные шоу также не соответствовали ее видению.

«В них просто не было души. Постановка сцены была неправильной. Она был очень оторвана от меня и моей группы, и ей не хватало интимности. И, может быть, я слишком старалась добиться всего этого в такой слабо контролируемой среде», — сказала она.



Adele

Далее она объяснила, что огромные размеры сцены Колизея привели к множеству проблем. В оригинальных шоу изначально был запланирован водный объект, который, по ее словам, «отлично выглядел для пары песен, но затем никак не был задействован. Он просто был там».

Певица вспомнила генеральную репетицию накануне своего объявления об отмене, когда она сидела у края сцены, пела а капелла на пустые места и понимала, чего не хватает. «Это была бы лучшая часть шоу», — подумала она, объяснив, что эта близость и связь с аудиторией были тем, чего она хотела, а не просто зрелищным шоу.

После объявления о переносе, поделилась певица, она почувствовала «смущение», но была уверена, что это правильное решение:







«Первые пару месяцев было очень-очень тяжело. Я был смущена. Но на самом деле это повысило мою уверенность в себе, потому что это был очень смелый поступок. И я не думаю, что многие люди сделали бы то, что сделала я. Я очень горжусь собой за то, что отстаиваю свои творческие потребности».

Первоначальное объявление о резиденции в Лас-Вегасе последовало за выпуском четвертого студийного альбома Адель «30». После того, как ее резкое заявление вызвало некоторую критику, певица «скрылась» и в результате прекратила активно продвигать свой новый альбом. «Я не хотела, чтобы кто-нибудь думал, что я не стараюсь изо всех сил, — сказала она. — Я делала это».

В прошлом месяце Адель объявила новые даты концертов, которые пройдут с 18 ноября по 25 марта 2023 года. В дополнение к 24 перенесенным концертам было добавлено восемь новых концертов.

Певица обещает, что новое шоу будет более интимным и расскажет о ее карьерном пути.

«Я хочу рассказать историю начала моей карьеры до сегодняшнего дня. Я не собираюсь рассказывать об этом слишком много, но шоу все покажет. Шоу все покажет. Все дело в музыке, и это очень, очень ностальгично. Это будет очень красиво», — сказала она.

Она объяснила, что резидентура наступила в нужное время в ее жизни и карьере:

«Я думаю, что я права, чтобы сделать это прямо сейчас. Я знаю, что мне не 60 лет, и у меня нет 20 альбомов за плечами. Но я думаю, что моя музыка будет работать на шоу в Вегасе».

Резиденция также ознаменует время, когда она сможет испытать свой недавний альбом «во всем мире», сказала она. «Это будет так эмоционально. Я не знаю, что мне делать с собой».