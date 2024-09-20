Стас Михайлов и Люся Чеботина как «Двое одиночек»

Изначально Стас Михайлов и Люся Чеботина познакомились в прошлом сезоне шоу «Битвы поколений» канала «Муз-ТВ», где исполняли песни друг друга, нашли общий язык и решили что-нибудь записать в тандеме.
«И после самой тёмной ночи наступит рассвет, и снова двое одиночек исчезнут в толпе. Билет в один конец, и больше не встретимся мы. Так же никого и никогда не смогу уже я полюбить. Ты любимая песня, мы счастливы вместе», - поют артисты.
Премьера песни прозвучала на фестивале «Новая волна 2024».
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