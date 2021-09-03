Стас Михайлов и Таисия Повалий спели вместе спустя 11 лет

Впервые композицию на стихи Михаила Гуцериева и музыку Виктории Кохана артисты представили на прошедшем международном музыкальном конкурсе «Новая Волна 2021» в Сочи.

Свой первый дуэт Стас Михайлов и Таисия Повалий записали ещё в 2010 году, выпустив тогда песню и клип под названием «Отпусти». Поклонники долго ждали, когда же артисты снова поработают вместе. Как признавались в интервью Стас и Таисия, они никак не могли найти песню, которая смогла бы повторить успех их первого дуэта, пока не услышали демо-запись «Что с тобой? Как же я?». Ощущения большого хита совпали как у артистов, так у их поклонников, которые по достоинству оценили новинку в социальных сетях.

Что с тобой? Как же я?

Без любви мне нельзя, я без крыла.

Без тебя шар земной, не земля,

Небо падает вниз без тебя.



«Что с тобой? Как же я?»

Процесс записи нового хита получился поистине уникальным. Дуэт создавался буквально в разных частях Европы — Стас Михайлов записывал вокал в итальянском Сан-Ремо, а Таисия Повалий работала над песней в Испании. Этот любопытный факт не мог не повлиять на настроение, которое музыканты вложили в песню. Из песенного диалога Стаса и Таисии получился яркий танцевальный хит, приправленный нотками солнечной Испании и романтичной, загадочной Италии.

«Я всегда хочу, чтобы получился не просто «проект», что-то модное, а песня, которая тронет сердца и души людей и будет жить. Это было нашей основной задачей. Мы с Таисией Повалий сделали её на одном дыхании. Могу с уверенностью сказать, что композиция «Что с тобой? Как же я?» состоялась. Стихи Михаила Сафарбековича и музыка Виктории Кохана просто потрясают», — поделился впечатлениями от работы заслуженный артист России Стас Михайлов.

Исполнение Михайлова и Повалий действительно напоминает диалог двух влюблённых. Слушатель будто вовлечён в увлекательную страстную игру, исход которой он додумывает сам в момент прослушивания композиции. Но главным остаётся вопрос: «…Что с тобой? Как же я?...»

«Я в восторге от результата и от своих любимых авторов! Поэзия Михаила Сафарбековича так многогранна, а Виктория, как никто другой, знает секрет написания музыкальных хитов. Песня получилась очень страстной! И она совершенно неожиданно звучит в нашем со Стасом исполнении. Это хит. И надолго!» — сказала Таисия Повалий.

Совсем скоро Стас Михайлов и Таисия Повалий представят клип на одноимённую композицию. Режиссёр Серёжа Ткаченко снял видео без сюжета, сделав акцент на истории двух больших артистов и красивых локациях.