Стас Михайлов говорит возлюбленной «Знай»

«Новая песня «Знай» – это когда ты несёшься по ночной трассе, за окном размазанный свет фонарей, рядом — тот самый человек, и всё, что хочется сказать: «Ты мой огонь и ветер, солнце и луна». Что за трек? Это любовь без оглядки, страсть на грани вселенной и ощущение, что именно здесь и сейчас — точка невозврата. Тебя уже несёт, но ты не против», - говорится в описании песни.
«Эта песня о чувствах, которые не зависят от времени и расстояний. О любви, которая однажды приходит — и остаётся навсегда», — говорит сам Михайлов.
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