Стас Михайлов говорит возлюбленной «Знай»

Это одно из самых ярких событий осени, которое ежегодно собирает академиков премии, членов жюри,...

Это одно из самых ярких событий осени, которое ежегодно собирает академиков премии, членов жюри,...

Изначально Стас Михайлов и Люся Чеботина познакомились в прошлом сезоне шоу «Битвы поколений»...

Изначально Стас Михайлов и Люся Чеботина познакомились в прошлом сезоне шоу «Битвы поколений»...

Стас Михайлов и Люся Чеботина выпустили совместную песню и клип «Двое одиночек» (смотреть клип).

Стас Михайлов и Люся Чеботина выпустили совместную песню и клип «Двое одиночек» (смотреть клип).

Стихи для неё написал известный поэт, лауреат литературных премий Михаил Гуцериев. Он же, вместе с...

Стихи для неё написал известный поэт, лауреат литературных премий Михаил Гуцериев. Он же, вместе с...

Все средства от выпущенного сегодня трибьюта Муслиму Магомаеву «Голос мой услышь» в исполнении...