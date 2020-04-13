У Стаса Михайлова подтвердился коронавирус

Ранее сообщалось, что артист перенес двустороннюю пневмонию.

По словам Михайлова, тест Роспотребнадзора подтвердил, что у него действительно была коронавирусная инфекция. Певец подчеркнул, что в России данное заболевание лечат на очень высоком уровне, поэтому своевременное обращение за медицинской помощью и уважительное отношение к самому себе и окружающим людям дает хороший результат.

Артист добавил, что в настоящий момент самоизоляция – это лучшее средство от COVID-19.



Стас Михайлов