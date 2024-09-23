Успенская отсудила у Киркорова деньги за то, что ее назвали попрошайкой

Таганский суд Москвы взыскал с артиста Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу певицы Любови Успенской за то, что тот назвал ее "попрошайкой" в интервью, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Взыскать с Киркорова в пользу Успенской компенсацию морального вреда в размере 90 тысяч рублей», - огласила решение судья.



Любовь Успенская и Филипп Киркоров

Кроме того, суд обязал Киркорова опровергнуть данные сведения, сказанные артистом в адрес Успенской.

Сегодня суд начал рассмотрение иска по существу. Успенская требовала 10 миллионов рублей компенсации и опровержения порочащих ее сведений - в интервью телеканалу "Муз-ТВ" Киркоров назвал певицу "попрошайкой", которая "клянчит шмотки и подарки".

Ранее Замоскворецкий райсуд рассмотрел иск Киркорова к Успенской, поданный из-за ее слов о "женоненавистнике" в интервью журналистке Алене Жигаловой. Суд частично удовлетворил иск на 10 миллионов рублей, взыскав с Успенской около 280 тысяч рублей и обязав опровергнуть порочащие артиста сведения.

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Таганский суд Москвы рассматривал иск три с лишним часа. Сторона Киркорова заявила, что исковые требования они не признают и считают их незаконными.

«Иск (Успенской - ред.) придуман и подан как ответная реакция на исковое заявление Киркорова»,- сказал представитель артиста.

Сам певец в суд не явился. Защита Любови Успенской заявила, что певица также не хочет присутствовать при рассмотрении ее иска к артисту Филиппу Киркорову, поскольку это разбирательство является для нее психотравмирующим.

«Безусловно, Любовь Залмановна следит за производством по делу <...> и не пришла не из-за неуважения к суду, а по той причине, что для нее это дополнительный психотравмирующий фактор», — сказала адвокат Елена Сенина.

Успенская хотела отсудить у Киркорова сумму в 10 миллионов рублей и чтобы тот опроверг сказанные о ней порочащие сведения.