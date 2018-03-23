Любовь Успенскую сняли с рейса за дебош

Певица не захотела расстваться с любимой собачкой даже во время полета. После перепалки и стычки со стюардессой ее сняли с рейса, пишет nation-news.ru.

На рейсе 1762, который направлялся из Москвы в Омск, исполнительница устроила скандал, отказавшись подчиняться требованиям бортпроводницы.



Любовь Успенская

По правилам авиаперевозок, животные должны быть убраны в переноску. Успенская отказалась выполнять требования бортпроводницы, устроив с ней потасовку. Певица оттолкнула сотрудницу экипажа. В дело вмешались правоохранительные органы. В итоге Успенская была снята с рейса.

Впрочем, не очень красивая история завершилась вполне позитивно. Певица улетает в Омск рейсом в 01-00. Ей удалось оперативно поменять билеты.