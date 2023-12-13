Филипп Киркоров будет судиться с Любовью Успенской

По информации Shot, эстрадного короля возмутило, что певица назвала его женоненавистником в интервью Алёне Блин.

Иск о защите чести и достоинства к Успенской был подан сегодня. По мнению Киркорова, шансон-исполнительница наговорила того, с чем категорически нельзя мириться. Например, она назвала Филиппа женоненавистником. Сторона защиты уже приготовила целый список фраз, которые будут фигурировать на суде.



Филипп Киркоров и Любовь Успенская

«Успенская наговорила то, с чем нельзя мириться. Как пример: назвать Филиппа Киркорова «женоненавистником» певца, который поет 30 лет о женщинах и о любви к женщинам — довольно странно и оскорбительно. Но это лишь один пример из тех фраз, которые будут фигурировать в суде», — заявил адвокат певца Александр Добровинский.

Киркоров оценил свой моральный ущерб в 10 млн рублей, также с Успенской намерены взыскать около двух миллионов судебных издержек.

«Делать себе рекламу и хайповать на имени певца № 1 — нелепо. Но от безысходности — понятно. Впрочем, мы все ответственны только за наши слова и поступки. Настала очередь Успенской», — заявил Shot адвокат Александр Добровинский.

Той же самой Жигаловой в «Алена, блин!» на YouTube Любовь Залмановна и вовсе заявляла, что артист предлагал ей свои руку и сердце:

«Это человек, который всю жизнь играет и врет. Он фейк. Я его знаю столько лет... Я знаю, когда ему выгодно, он будет с тобой дружить. <..>Он мне делал предложение в Америке: «Давай поженимся». А я была замужем, у меня был ребенок. Мне было просто смешно. А через неделю он женился на Алле Пугачевой».