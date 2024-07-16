Филипп Киркоров пошел на мир с Аленой Жигаловой

Певец отказывается от исковых требований к журналистке, взявшей возмутившее его интервью у Любови Успенской, после принесенных ведущей извинений.



Филипп Киркоров

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«Алена принесла свои извинения за то, что выпустила в эфир интервью с Любой Успенской, в котором та наговорила всяких несуразностей в адрес Филиппа, - сообщил Газете.ру адвокат артиста Александр Добровинский. - Алена Жигалова согласна с Филиппом Киркоровым, что распространенные в отношении него сведения, содержащиеся в видеоматериале под названием «Любовь Успенская — война с Хайдаровым, обиды на Киркорова, молчание Дубцовой, предательство Наргиз», порочат его честь, достоинство и деловую репутацию, а также носят оскорбительный характер».

Судебные разбирательства Филиппа Киркорова с Любовью Успенской продолжаются. Певица ходатайствовала в суде суд отказать в удовлетворении поданного к ней иска. Певец требует моральную компенсацию из-за интервью певицы, в котором она высказывалась о нем как о женоненавистнике.