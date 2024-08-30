Филипп Киркоров как «Чёрная пантера»

Автор стихов - Михаил Гуцериев, музыки – Сергей Ревтов. Песня наполнена мистическими образами. Два самых ярких – чёрная пантера и белый ворон. За ними скрываются персонажи, которые живут в мире без любви. Герой пытается найти выход из клетки, в которой оказался по своей вине.

Премьера песни в живом исполнении состоялась 27 августа на фестивале «Новая волна» в Сочи. Филипп Киркоров сообщил, что сейчас идёт работа над клипом и пригласил на премьеру 29 ноября в московский кинотеатр «Художественный». Это полноценный фильм на 23 минуты по мотивам «бондианы». Кстати, мотив бондианы зашит в самой концовке трека.

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Филипп Киркоров

«Никто в отечественной поп-музыке не делал ничего подобного. По масштабу его можно сравнить только с «Триллером» Майкла Джексона. Это клип-рекордсмен: и по продолжительности, и по участию звёзд», - считает Филипп Киркоров.