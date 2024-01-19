Григорий Лепс и Максим Фадеев спели «Брат»

Слова написал Денис Разумный, который был автором текста к первому дуэту Лепса и Фадеева «Орлы или вороны», выпущенному шесть лет назад.

«Эта песня - гимн мужской дружбе, которой Бог нас наградил. Ценность её человек способен понять в любом возрасте, но дружба, выдержавшая испытание временем и обстоятельствами - есть настоящее, бесценное сокровище! Бог посылает нам соседей, друзей, близких людей, их надо беречь, защищать иногда даже так, как и поется: «Собирая спиной ножи». Это дорогого стоит. В наше время эта песня особенно нужна, когда испытания множатся, и многие из святых понятий истончаются и исчезают, мы напомним слушателю о важнейшей жизненной опоре, настоящей мужской дружбе. Я благодарен своему другу, Максиму Фадееву, за такой дуэт, за возможность вновь поработать с великим автором и человеком!», - представил песню Григорий Лепс.



Григорий Лепс

Автор музыки Максим Фадеев согласился, что сейчас «не время для лёгких танцевальных песен».

«Сейчас - не время для лёгких танцевальных песен, по крайней мере, у меня такие не рождаются. Музыка для меня — всегда отражение времени, ответ на его вопросы. В непростой для мира, страны, для каждого из нас период новая музыка должна помогать, поддерживать, направлять. Песня "Брат" появилась в это сложное время, надеюсь, она станет эмоциональной опорой для слушателей и напомнит об истинных ценностях: дружбе, взаимовыручке, настоящем братстве близких людей. Благодарю за текст этой песни Дениса Разумного, его текст получился очень живым, поэтому и музыка на него родилась легко. Кстати, Денис написал текст и к нашему первому с Гришей дуэту «Орлы или вороны»», - считает Максим Фадеев.