Григорий Лепс рассказал о творческих планах

Ярким примером такого сотрудничества стал дуэт с Юрием Киселёвым и их выступление с композицией «На гондоле» на сцене церемонии. Артист отметил, что ему регулярно поступают предложения о совместных работах, и он охотно откликается на них.

«Мне проще самому, конечно, но молодые артисты присутствуют и постоянно прибывают, я бы так сказал. И они не бесталанны и мотивированы. Блестящее исполнение, великолепно ведут себя на сцене, отличная музыка», — отметил певец.



Григорий Лепс

Не менее насыщенными оказались творческие планы и самого Григория Лепса. Артист готовит для поклонников масштабный сюрприз.

«Очень много всего будет происходить, я думаю, в феврале-марте, будет выпуск нового альбома, там порядка 25 песен: какие-то из них вы уже слышали, какие-то из них уже ротировались, каких-то песен ещё не было. Потом будет работа над ещё одним альбомом, потом будет работа ещё над одним альбомом. Эта музыка будет вечна», — поделился певец.

При этом Григорий Лепс признался, что в следующем году планирует немного сбавить темп гастрольной деятельности, чтобы уделить время как музыкальным проектам, так и личным делам.