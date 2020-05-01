Шакира пожертвовала ИВЛ и маски родному городу

"Город вновь получит знак, что всегда остается в сердце Шакиры. В этой сложной ситуации, которую переживает город из-за пандемии COVID-19, всемирно известная певица присоединяется к кампании "Я солидарна, я Барранкилья", жертвуя необходимые вещи, чтобы позаботится о здоровье пациентов и добиться их выздоровления", - говорится на сайте.
"Шакира – одна из наиболее любимых в мире жительниц Барранкильи и одна из тех , кто больше всего любит этот город", - написал мэр города Хайме Пумарехо в Twitter.
В ответ певица поблагодарила мэра и его команду за помощь.
Согласно последним данным, число случаев заболевания COVID-19 в Колумбии достигло 6507, скончались 293 пациента с COVID-19.
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