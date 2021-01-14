Шакира продала права на все свои песни

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на El Pais, Налоговая служба завершила расследование, в ходе которого выяснила, что в период с 2012 по 2014 годы она не платила в Испании подоходный налог и налог на имущество, общая сумма задолженности составила 14,5 миллиона евро.





Прокуратура, отклонив аргументы адвокатов, уведомила их, что в ближайшее время подаст иск о совершении трех налоговых преступлений.

