Шакира продала права на все свои песни

Как сообщает Bloomberg, теперь в распоряжении компании находятся права на 145 песен исполнительницы, среди которых хиты Hips Don't Lie", "Whenever, Wherever", "La Tortura", "She Wolf" и "Waka Waka (This Time for Africa)". Сумма сделки не раскрывается.
«Быть автором песен - это достижение, которое я считаю равным и, возможно, даже большим, чем быть певцом и артистом. В восемь лет - задолго до того, как я начала петь - я писала, чтобы найти смысл в этом мире. Каждая песня - это отражение того, кем я была в то время, когда писала ее, но как только песня выходит в свет, она принадлежит не только мне, но и тем, кому она понравилась», — говорится в заявлении Шакиры, которое цитирует "Интерфакс".
Неделей ранее компания стала обладателем прав на 50% композиций канадского музыканта Нила Янга.
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