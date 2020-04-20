Билан и Елка оценят молодых на конкурсе «Музыкастинг 3.0»

Оценивать талант дебютантов будут Дима Билан, Артик из дуэта Artik&Asti, Ёлка, Filatov&Karas, Мари Краймбрери, ST, Bahh Tee, ELMAN и другие известные артисты и признанные эксперты шоу-бизнеса. Победитель получит всё, что нужно для успешного старта сценической карьеры — запись сингла и его последующую ротацию в эфире радиостанции, съемку видеоклипа и выступления на популярных музыкальных фестивалях.

Первым этапом станет онлайн-кастинг: принять участие в нём смогут все начинающие музыканты, которые пришлют аудио- или видеозапись исполнения одной или двух песен на русском языке на muz.newradio.ru. Из полученных заявок будут отобраны 25 конкурсантов — они отправятся в полуфинал «Музыкастинга 3.0», запланированный на осень 2020 года. В течение пяти дней жюри и слушатели станции в прямом эфире будут оценивать их живые выступления в суперсовременной студии «Нового Радио» и определят пятёрку лидеров, которым в финале предстоит побороться за главный приз.

Победитель «Музыкастинга 3.0» сможет заключить контракт с Zhara Music на выпуск и последующую раскрутку сингла. Песня зазвучит в эфире «Нового Радио» и на неё будет снят видеоклип, которому гарантирована ротация на телеканале «ЖАРА TV». Музыкант станет участником фестиваля «ЖАРА» (Баку, Азербайджан) и шоу «ЖАРА в Вегасе» (Москва), а также его ждет медиаподдержка от ВКонтакте и место в лайнапе самого популярного городского опенэйра страны — VK Fest (Санкт-Петербург) летом 2021 года.

Генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов:

«Наша станция упорно и последовательно работает над тем, чтобы молодые артисты в России собирали стадионы. По всему миру так происходит. Дуа Липа заводит планету своими хитами и ничего ей не мешает: ни молодость, ни кумиры повзрослее, которые также собирают огромные залы. Билли Айлиш к своим миллиардам просмотров на YouТube еще и сгребла охапку Грэмми, не оставив никому шансов. Я думаю, у нас тоже есть потенциал, но для этого медиа, лейблы, социальные сети должны стать белыми рыцарями и бороться за качество против музыкального мусора. Что мы и делаем на “Музыкастинге” вот уже третий год подряд».

Музыкастинг — масштабный проект «Нового Радио», направленный на поиск и поддержку самобытных артистов с оригинальной манерой исполнения. В 2019 году более 3000 претендентов приняли участие в онлайн-кастинге. Выступления конкурсантов собрали более 10 000 000 просмотров, а в выборе победителя помимо жюри, состоящего из воротил отечественного шоу-бизнеса, участвовали десятки тысяч пользователей ВКонтакте.