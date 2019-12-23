«Новое Радио» объявило старт голосования за свою премию

«Когда я увидела шорт-лист, у меня не возникло вопросов, почему в него попали одни и не попали другие. В этом списке — только самые трендовые представители нашего шоу-бизнеса, у кого были громкие профессиональные победы. Я поставила галочки напротив кандидатов, не ориентируясь на свои личные пристрастия или воспоминания — давала оценку, зная каждого и прекрасно понимая, что тот или иной артист сделал за 2019 год», — заявила Рудковская, отдав в соответствующих номинациях предпочтение Zivert (лучшая артистка), Диме Билану (лучший артист), HammAli & Navai (лучшая группа), Artik & Asti vs Артёму Качеру (лучшая коллаборация), Little Big Family (лучший продюсер) и JONY (прорыв года).
Помимо Яны Рудковской определять лауреатов премии будут и другие профессионалы музыкальной индустрии — популярные исполнители, композиторы, поэты и продюсеры, чьи имена засекречены до 31 января 2020 года. Авторитетному жюри предстоит назвать лучших артистов страны, которые были в тренде целый год и чьи песни занимали верхние строчки хит-парада «Высшая Лига».
«ЛУЧШАЯ АРТИСТКА»:
Zivert,
Полина Гагарина,
MARUV,
Мари Краймбрери;
«ЛУЧШИЙ АРТИСТ»:
Тима Белорусских,
Дима Билан,
Макс Барских,
Сергей Лазарев,
Сергей Жуков;
«ЛУЧШАЯ ГРУППА»:
Artik&Asti,
Filatov&Karas,
Би-2,
GAYAZOV$ BROTHER$,
HammAli&Navai;
«ЛУЧШАЯ КОЛЛАБОРАЦИЯ»:
Artik&Asti vs Артём Качер («Грустный дэнс»),
Filatov&Karas vs Burito («Возьми моё сердце»),
Элджей vs Era Istrefi («Sayonara Детка»),
AMCHI vs TERNOVOY («Прочь»);
«ЛУЧШИЙ ПРОДЮСЕР»:
Александр Кауфман (проект Тима Белорусских),
Сергей Жуков (проект «Руки Вверх!»),
Little Big Family (проект Little Big),
Сергей Шнуров (проект «Ленинград»),
ELMAN (проекты JONY, Andro, ELMAN);
«ПРОРЫВ ГОДА»:
Тима Белорусских,
Zivert,
HammAli&Navai,
GAYAZOV$ BROTHER$,
RSAC&ELLA,
NЮ,
JONY.
Повлиять на итоговый результат смогут слушатели станции, которые примут участие в онлайн-голосовании на сайте awards.newradio.ru и в сообществе «Нового Радио» «ВКонтакте» (vk.com/newradio).
Представители ведущих отечественных звукозаписывающих лейблов на основании консолидированных данных тиражей и онлайн-продаж объявят лидеров в двух других номинациях — «лучший сингл» и «лучший альбом».
Специальное жюри под руководством известного клипмейкера и продюсера Алана Бадоева, учитывая статистику просмотров самых популярных музыкальных роликов от ключевых интернет-площадок, назовёт «лучшее видео».
Также «Новое Радио» вручит внеконкурсную награду «за выдающиеся заслуги» в российском шоу-бизнесе.
Процедура выбора победителей и церемония награждения «Новое Радио Awards» пройдут в обновленном формате. По словам генерального директора «Европейской медиагруппы» и генерального продюсера станции Романа Емельянова, это позволит сохранить объективность:
«Мы идём в сторону индустриальной премии, которую вручают с помощью непредвзятого голосования и уважаемой счётной комиссии. Важно, что решения наших экспертов не будут анонимными: до 31 января некоторые из них придут в студию и открыто проголосуют в прямом эфире “Нового Радио”, а в феврале мы озвучим полный список всех, кто принял участие в выборе победителей. Таким образом, новый формат премии даёт возможность получить нашу Золотую Сирену по заслугам, а не из-за хороших отношений кого-то с кем-то. В отличие от большинства подобных мероприятий в России, концертная программа “Новое Радио Awards” никоим образом не связана с нашими номинантами и лауреатами — артисты, которые заявлены в афише, вовсе не обязательно получат статуэтки».
Зрителей «Новое Радио Awards» на «ВТБ Арене» ждёт сразу три супершоу от трёх хедлайнеров, которые неизменно собирают многотысячные залы по всей стране и за её пределами, а общее количество просмотров видеоклипов в Интернете у каждого из них перевалило за миллиард — Баста, «Руки вверх!» и Little Big.
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