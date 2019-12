«Новое Радио» объявило старт голосования за свою премию

«Когда я увидела шорт-лист, у меня не возникло вопросов, почему в него попали одни и не попали другие. В этом списке — только самые трендовые представители нашего шоу-бизнеса, у кого были громкие профессиональные победы. Я поставила галочки напротив кандидатов, не ориентируясь на свои личные пристрастия или воспоминания — давала оценку, зная каждого и прекрасно понимая, что тот или иной артист сделал за 2019 год», — заявила Рудковская, отдав в соответствующих номинациях предпочтение Zivert (лучшая артистка), Диме Билану (лучший артист), HammAli & Navai (лучшая группа), Artik & Asti vs Артёму Качеру (лучшая коллаборация), Little Big Family (лучший продюсер) и JONY (прорыв года).

Помимо Яны Рудковской определять лауреатов премии будут и другие профессионалы музыкальной индустрии — популярные исполнители, композиторы, поэты и продюсеры, чьи имена засекречены до 31 января 2020 года. Авторитетному жюри предстоит назвать лучших артистов страны, которые были в тренде целый год и чьи песни занимали верхние строчки хит-парада «Высшая Лига».

«ЛУЧШАЯ АРТИСТКА»:

Zivert,

Полина Гагарина,

MARUV,

Мари Краймбрери;

«ЛУЧШИЙ АРТИСТ»:

Тима Белорусских,

Дима Билан,

Макс Барских,

Сергей Лазарев,

Сергей Жуков;

«ЛУЧШАЯ ГРУППА»:

Artik&Asti,

Filatov&Karas,

Би-2,

GAYAZOV$ BROTHER$,

HammAli&Navai;

«ЛУЧШАЯ КОЛЛАБОРАЦИЯ»:

Artik&Asti vs Артём Качер («Грустный дэнс»),

Filatov&Karas vs Burito («Возьми моё сердце»),

Элджей vs Era Istrefi («Sayonara Детка»),

AMCHI vs TERNOVOY («Прочь»);

«ЛУЧШИЙ ПРОДЮСЕР»:

Александр Кауфман (проект Тима Белорусских),

Сергей Жуков (проект «Руки Вверх!»),

Little Big Family (проект Little Big),

Сергей Шнуров (проект «Ленинград»),

ELMAN (проекты JONY, Andro, ELMAN);

«ПРОРЫВ ГОДА»:

Тима Белорусских,

Zivert,

HammAli&Navai,

GAYAZOV$ BROTHER$,

RSAC&ELLA,

NЮ,

JONY.

Повлиять на итоговый результат смогут слушатели станции, которые примут участие в онлайн-голосовании на сайте awards.newradio.ru и в сообществе «Нового Радио» «ВКонтакте» (vk.com/newradio).

Представители ведущих отечественных звукозаписывающих лейблов на основании консолидированных данных тиражей и онлайн-продаж объявят лидеров в двух других номинациях — «лучший сингл» и «лучший альбом».

Специальное жюри под руководством известного клипмейкера и продюсера Алана Бадоева, учитывая статистику просмотров самых популярных музыкальных роликов от ключевых интернет-площадок, назовёт «лучшее видео».

Также «Новое Радио» вручит внеконкурсную награду «за выдающиеся заслуги» в российском шоу-бизнесе.

Процедура выбора победителей и церемония награждения «Новое Радио Awards» пройдут в обновленном формате. По словам генерального директора «Европейской медиагруппы» и генерального продюсера станции Романа Емельянова, это позволит сохранить объективность:

«Мы идём в сторону индустриальной премии, которую вручают с помощью непредвзятого голосования и уважаемой счётной комиссии. Важно, что решения наших экспертов не будут анонимными: до 31 января некоторые из них придут в студию и открыто проголосуют в прямом эфире “Нового Радио”, а в феврале мы озвучим полный список всех, кто принял участие в выборе победителей. Таким образом, новый формат премии даёт возможность получить нашу Золотую Сирену по заслугам, а не из-за хороших отношений кого-то с кем-то. В отличие от большинства подобных мероприятий в России, концертная программа “Новое Радио Awards” никоим образом не связана с нашими номинантами и лауреатами — артисты, которые заявлены в афише, вовсе не обязательно получат статуэтки».

Зрителей «Новое Радио Awards» на «ВТБ Арене» ждёт сразу три супершоу от трёх хедлайнеров, которые неизменно собирают многотысячные залы по всей стране и за её пределами, а общее количество просмотров видеоклипов в Интернете у каждого из них перевалило за миллиард — Баста, «Руки вверх!» и Little Big.