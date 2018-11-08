«Новое Радио» объявило конкурс каверов

До III церемонии вручения премии «Нового Радио» «Высшая Лига» остается меньше месяца. Уже 30 ноября в московском Crocus City Hall свою награду – статуэтку «Золотая Сирена» – получат исполнители, чьи песни лидировали в одноименном хит-параде «Нового Радио», «Высшей Лиге», на протяжении уходящего года. На сцене выступят Полина Гагарина, Дима Билан, Вера Брежнева, Ани Лорак, Гузель Хасанова и Masstank, LOC DOG и Ёлка, Елена Темникова, Alekseev, Nastya Kudry, Burito, Джиган и Артем Качер, Лолита, Filatov & Karas, Jah Khalib и другие.





Правила участия в конкурсе каверов просты: нужно опубликовать в социальных сетях видео своей кавер-версии любой песни, заявленной в лайн-апе «Высшей Лиги», с хэштегами #НовоеРадио и #КаверНового. Победителя определит народное голосование, которое начнется 23 ноября в группе «Нового радио» ВКонтакте. Итоги конкурса будут подведены 27 ноября. Три лидера голосования получат по паре пригласительных в Crocus City Hall и возможность личной встречи с лауреатами премии.