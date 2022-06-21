Бейонсе выпустила первую песню «Break My Soul» из нового альбома

В песне можно узнать сэмплы из хита Robin S. 1993 года «Show Me Love» и «Explode» Big Freedia, в соавторах трека фигурируют Джей Зи, The-Dream, Трики Стюарт и BlaqNmilD.

Пока танцевальная композиция появилась на стриминговых сервисах и в формате лирик-видео, но, как сообщает фан-сайт певицы, в ближайшее время состоится премьера клипа «Break My Soul» с участием приглашенных звезд.





В треке она, в частности, поет о любви, увольнении и поиске мотивации на новую деятельность. «Я только что влюбилась, я бросила работу, мне нужен новый драйв», — поет она.



Beyonce

Релиз седьмого студийного альбома «Renaissance» запланирован на 29 июля, в него войдут 16 треков.