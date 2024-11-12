В Йельском университете начнут изучать творчество Бейонсе

Полное название курса - "Бейонсе пишет историю: радикальная традиция темнокожего населения, культура, теория и политика через призму музыки". Он будет охватывать ее творчество с 2013 года до альбома Cowboy Carter, вышедшего в 2024 году, и рассказывать о том, как исполнительница смогла "популяризировать и заинтересовать людей общественными и политическими идеологиями".



Beyonce

Профессор Дафни Брукс рассказала, что она будет использовать, помимо прочего, съемки с концертов 43-летней певицы, чтобы рассказывать студентам о деятельности афроамериканских активистов.

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«Мы будем тщательно анализировать то, как критические, интеллектуальные труды некоторых наших величайших мыслителей в американской культуре отражаются в музыке Бейонсе, а также будем размышлять, как мы можем применять их философию к ее творчеству», - пояснила Брукс.

Она указала, что уже вела курс об афроамериканских поп-певицах в Принстонском университете, где наибольший интерес вызвало именно творчество Бейонсе. Брукс ожидает, что новый курс, который она начнет преподавать в следующем году, будет пользоваться популярностью, но планирует вопреки этому ограничивать размер студенческих групп.