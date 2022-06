Beyonce выпустит первый за 6 лет новый альбом

Новый альбом Бейонсе должен выйти в пятницу, 29 июля.

В название альбома и дата выпуска были одновременно раскрыты через аккаунты Spotify, Apple Music и Tidal в Twitter. Кроме того, Бейонсе обновила свою личную биографию в Twitter и Instagram, и на ее веб-сайте появился список продуктов для альбома, и призыв к предзаказу. Трек-лист альбома содержит 16 песен.



Beyonce

Физическое издание на CD и виниле включает также 28-страничный буклет и постер.





Еще более захватывающим является то, что «Renaissance » имеет подзаголовок «Act I», что говорит о том, что Бейонсе выпустит продолжение альбома.

Последний студийный альбом Бейонсе «Lemonade» вышел в 2016 году (он сопровождался одноименным музыкальным фильмом).

В 2019-м певица выпустила альбом «The Lion King: The Gift» и музыкально-визуальный проект «Black is King», вдохновленные ее участием в фильме «Король Лев» (где он озвучила львицу Налу). Еще в 2018 году Бейонсе объединилась со своим мужем Джей Зи для совместной записи «Everything Is Love», а также в 2021-м написала песню для фильма «Король Ричард», за которую была впервые номинирована на «Оскар».