Артур Пирожков призвал перетанцевать его и разбудить в себе Пирожкова

«"Перетанцуй меня" - новый хит Артура Пирожкова, который разбудит в тебе Артура Пирожкова. Перетанцуй себя, семью и друзей. Только танцуя мы вырвемся на волю! Вызов принят!», - говорится в описании к клипу.

В видео Артур Пирожков в любимой майке-алкоголичке танцует с огромным количеством массовки. Из окон домов высовываются люди, и увидев танцы, присоединяются к флэшмобу.

Музыкальный продюсер, автор слов и музыки - Денис Ковальский. Режиссер - Serghey Grey.



Артур Пирожков

«Участвуйте во всепланетном челлендже, учите движения, снимайте свои видео», - призывает Ревва, пообещав, что лучшие видео попадут в сторис или ленту егоInstagram, а кто-то станет героем нового видео от Артура Пирожкова.