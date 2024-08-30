Артур Пирожков на белом коне желает молодоженам «Горько!»

Фильм снят Сергеем Греем, и рассказывает о неравной свадьбе между наследницей некой криминальной семьи и бедным аниматором из Геленджика. Спасать свадьбу прибывает на белом коне Артур Пирожков (Александр Ревва). Смешивая еврейскую и цыганскую музыку, Пирожков желает молодоженам «Горько!», все гости пускаются в пляс.

«Горько! Горько! Счастья в доме и любви!», - многократно повторяет Пирожков.

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Артур Пирожков

Песня рассчитана на активное использование в свадебных торжествах, и весьма перспективна коммерчески. Автор слов и музыки: Алексей Гарнизов.