Артур Пирожков снял жену Александра Реввы в романтической балладе «Клеимся»

Песня и клип представляют артиста в непривычном зрителю амплуа - романтического героя. Никакого юмора больше нет. А в главной роли в клипе снялась жена Александры Реввы - Анжелика.

«Эта история любви родом из детства, в которой показываются маленькие мальчик и девочка, которые склеились еще в детстве и идут по жизни рука об руку. Музыкальное сопровождение передает настроение видео и подчеркивает каждый момент, который мы видим на экране. Все эти моменты сводятся к тому, что зритель смотрит на их жизнь, как на короткий, романтический фильм. Вместе с главными героями мы проживаем их повседневную жизнь, где они постоянно вместе и по прежнему ведут себя как те маленькие мальчик и девочка, встретившиеся когда то давно в парке, с присущей им легкостью и озорством. В конце клипа мы видим, что у тех, когда то маленьких мальчика и девочки появляются свои дети - две дочки… а это уже новая глава их жизни…», - говорится в описании клипа.



Александр Ревва и его жена Анжелика

Сам трек и видеоряд сделаны в духе 80-х.

Мнения зрителей полярно разделились. Те, кто ждал очередную смешную историю от Артура Пирожкова, оказались разочарованы, и назвали песню банальной попсой, какой много. Другим преображение Пирожкова понравилось, и они выделяют творческое развитие альтер-эго Реввы.