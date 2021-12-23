Клава Кока и Артур Пирожков: Мы объединили ангелов и демонов!

В канун Нового года многие музыканты стараются порадовать поклонников яркими клипами, неожиданными дуэтами, зажигательными композициями. Александр Ревва (Артур Пирожков) и Клава Кока поступили также, выпустив совместный супер-хит-фит «Хочешь». 22 декабря, когда сингл только появился на цифровых площадках, популярные артисты «запремьерили» его на Радио Energy.

– Вселенная соединила нас, и сейчас мы впервые исполним эту песню в прямом эфире. До этого была всего одна репетиция, – рассказал Александр Ревва в «Шоу с Чёрным Перцем». – И мы, и Радио Energy – это энергия. Так давайте же ее распространять!

– Каждый из нас готов быть для любимого тем, кем он хочет нас видеть – пусть даже для этого надо будет испортить друг друга, – считает Клава Кока. – Нам удалось прекрасно совместить в этой песне две стороны любого человека: милых ангелов и неистовых демонов внутри нас.



Клава Кока и Артур Пирожков

В совместном треке артисты флиртуют друг с другом, а в коротком ролике, который опубликовали в своих аккаунтах, страстно танцуют. На вопрос ведущих о том, как возникла идея коллаборации, ответила Клава Кока:

– В песне есть строчка: «Когда рядом две бомбы, то случается бум». Вот он и произошел. Мы просто соединились энергетически.

Это первая совместная работа популярных артистов, а в творческой карьере Артура Пирожкова вообще еще не было дуэтов. «Клава моя первая», – пошутил Ревва.

Сингл «Хочешь» музыканты записывали в очень сжатые, рекордные сроки.

– Мы хотели сделать людям подарок к Новому году, выпустить песню перед праздниками, а для этого ее нужно было отгрузить на площадки еще в начале месяца. У нас оставалось буквально несколько дней, – отметила Клава Кока. – Еще проходили какие-то вечеринки у каждого, но потом мы сразу же отправлялись в студию, записывали даже в три часа ночи. Все очень быстро. И думаю, у нас получился классный коллаб, классная песня.

По словам Александра Реввы и Клавы Коки, им уже не терпится снять клип на эту работу, причем готовы даже потратить на это отпуск. «Окажемся вместе в какой-то точке, чтобы снять это энергетическое видео», – добавили музыканты.

Коллаборации просто так не делаются, когда работаешь в дуэте, нужно уметь почувствовать друг друга, в нужный момент подхватывать, и поэтому ведущие «Шоу с Чёрным Перцем» устроили Артуру Пирожкову и Клаве Коке тест на совместимость, и он был пройден успешно.

– Друзья, с наступающим Новым годом. Пусть он пройдет под нашу песню «Хочешь». Мы наполнили ее максимально, на сто процентов – любовью, энергией, добром. Танцуйте всегда, танцуйте везде и заряжайтесь нашим позитивом! – поздравили всю многомиллионную аудиторию Радио Energy с Новым годом Александр Ревва и Клава Кока.