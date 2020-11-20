Артур Пирожков сделал «Тудым-сюдым» с самим собой

Съемки клипа проходили в исторических интерьерах гостиницы «Советская» и ресторана «Яръ». Режиссер клипа Сергей Грей. Как обычно, Ревва играет сразу несколько персонажей - скромного служителя отеля, богатую постоялицу и некого седеющего ловеласа.
«Артур Пирожков врывается с новым танцевальным жарким хитом. Танцуй от любви под музыку нового трека. Повторяй новое движение из клипа “туДЫМ-сюДЫМ” и признавайся в любви в комментариях, ставь лайки. Любовь окутает тебя как дым», - говорится в описании ролика.
Песня «Тудым-сюдым» войдет в саундтрек фильма «Прабабушка лёгкого поведения».
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