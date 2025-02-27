Александр Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе

По данным SHOT, ДТП произошло накануне около шести вечера в Апрелевке. 74-летний народный артист не увидел 61-летнюю женщину на нерегулируемом переходе на улице Февральской и сбил её на своём Lexus LX 570. По предварительным данным, артист не успел среагировать и затормозить. По информации Mash, с июля 2017 года Александр Буйнов получил 172 штрафа, из них 112 — за превышение скорости.



Место ДТП

61-летняя воспитательницу детского сада Алла Николаевна рассказала Super свою версию произошедшего. По ее словам, Буйнов не оказал ей помощи после аварии и пытался скрыться с места происшествия.

«Я переходила дорогу по пешеходному переходу, он выехал на скорости. Не попытался извиниться. Он сначала сидел в машине, потом вышел, посмотрел, что я лежу в нескольких метрах. Хотел, видимо, скрыться, но люди начали кричать. Он отогнал машину и больше не подходил ни разу. Он так и не связался, чтобы предложить помощь или принести извинения».

Сейчас Алла Николаева находится в больнице, где проходит обследование.



Александр Буйнов

Александр Буйнов заявил Super, что не пытался скрыться с места аварии.

имд «В сумерках наехал правым крылом машины. На авто никаких следов нет. Со мной все норм. Женщина легко травмирована: синяки, растяжение связки левого колена. Я на связи с семьей пострадавшей».

Александр Буйнов после ДТП стоял в стороне и не извинился перед женщиной, которую сбил на пешеходном переходе. Об этом SHOT рассказал сын пострадавшей Аллы Николаевны

Женщина в больнице, по словам сына, чувствует себя плохо. Ей предстоит обследование, пока нет итогового врачебного заключения. Родственники воспитательницы детского сада будут в правовом порядке разбираться и добиваться справедливости.

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Буйнов в момент аварии был трезв. Сразу после ДТП певец поехал выступать на корпоративе в центре Москвы.

Накануне около шести вечера, по данным SHOT, артист выехал из своего загородного дома в Наро-Фоминском районе.

Наказание, которое получит певец, зависит от итогового заключения врачей после обследования пострадавшей. Если вред здоровью квалифицируют как лёгкий, Буйнов заплатит штраф от 3750 до 7500 рублей или лишится прав на срок от года до полутора лет. Если травмы будут средней тяжести — штраф от 15 до 37 тысяч рублей или лишение прав на срок от полутора до двух лет.

В случае если здоровью Аллы Николаевны нанесён тяжкий вред, что маловероятно, то накажут Буйнова по уголовной статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По ней грозит вплоть до 7 лет лишения свободы.

Медики обнаружили у Аллы Николаевны разрыв связки левого надколенника, ушибы. Женщина на обследовании, которое может показать другие травмы.

Буйнов превысил скорость перед наездом на воспитательницу в Подмосковье. По данным SHOT, певец ехал на своём «лексусе» со скоростью 56 км/ч.

Разрешённая скорость на том участке перед пешеходным переходом в Апрелевке — 20 км/ч. Буйнов не притормозил перед зеброй.

Женщину спасло то, что она в последний момент успела отскочить, иначе травмы могли бы быть намного серьёзнее. Из машины певец вышел только, когда приехали сотрудники ГИБДД.

Александр Буйнов предлагал деньги сыну пострадавшей в ДТП женщины, чтобы «всё порешать» до приезда сотрудников ГАИ, но семья отказалась.

В беседе с SHOT очевидцы рассказали, что после аварии певец хотел всё сразу замять и откупиться, чтобы не вызывать на место сотрудников МВД, так как дальнейшие разбирательства могут повлечь наказание вплоть до лишения водительских прав.