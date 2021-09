Умер Борис Краснов. Алла Пугачева скорбит

Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме блогера и телеведущей Насти Ивлеевой, о чем примадонна сообщила в инстаграме (смотреть фильм).

"Смотрите веселый легкий новогодний фильм!" — написала Пугачева.



View this post on Instagram A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Dec 25, 2019 at 5:26am PST



В комедийном видео, которое сегодня было опубликовано на YouTube, артистка играет саму себя: угощает знаменитых гостей праздничными блюдами, шутит и поет.



Настя Ивлеева вместе с Максимом Галкиным и блогером Киевстонером играют обычных людей, которые оказываются в одном вагоне электрички, которая...