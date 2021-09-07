Умер Борис Краснов. Алла Пугачева скорбит

В последние годы он тяжело болел: перенёс несколько инсультов, затем коронавирус, был парализован.

Алла Пугачева отреагировала на смерть художника-постановщика Бориса Краснова, которого не стало сегодня. Народная артистка опубликовала в Instagram пост, посвященный ему.



Борис Краснов

«Прощай, друг мой дорогой. Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное. Тебя не будет хватать мне. Жаль, очень жаль. Сегодня слова "Жил был художник один" только о тебе», - написала Пугачева.

В 1990-2000-х годах Борис Краснов ставил концертные номера для звезд российской эстрады, в том числе для Аллы Пугачевой, Иосифа Кобзона и Филиппа Киркорова. За время своей творческой деятельности он осуществил более 3,5 тысяч проектов – концертов, телевизионных программ, фестивалей, презентаций, торжественных церемоний. Как театральный художник Борис Краснов сотрудничал с ведущими театрами России, Украины, Белоруссии, Азербайджана.