«Тот самый концерт» Аллы Пугачевой: в сети появился трейлер фильма

Юбилейный концерт Пугачевой состоялся 17 апреля в Москве, в Государственном Кремлевском дворце. В его создании приняли участие театральный режиссер, лауреат премии «Золотая маска» Филипп Григорьян, хореограф, режиссер театра кино и телевидения Егор Дружинин, в создании некоторых танцевальных номеров - премьер Большого театра Артем Овчаренко. Режиссером киноверсии стала Татьяна Гулина.

Киноверсия под названием «Тот самый концерт» выйдет в прокат 31 октября. Ее смогут увидеть зрители всей страны. Такой подарок сделала Алла Пугачева для всех почитателей ее многолетнего творчества.



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- Сейчас я чувствую волнение, десять лет я не выступала с сольными концертами и всю жизнь я пою не для избранных, а для своего народа, поэтому счастлива, что пришла такая идея – единственный прошедший в Москве концерт выпустить как киноверсию в кинотеатрах, - говорит певица. - Увидеть его хотели бы многие, и я очень рада, что это смогут сделать люди, начиная с Дальнего Востока и дальше по всей России. Киноконцерт - это конечно что-то особенное: зритель видит меня крупно, ничего не ускользает от него. Я буду признательна каждому, кто придет в кинотеатр. Это будет действительно юбилей и общение душ. Я всегда заканчиваю концерт одной фразой: «Если хоть что-нибудь останется в вашем сердце, большей награды для себя я и не желаю». Чтобы сделать концерт, нужна команда: музыканты, режиссер, звукорежиссер, - но подбор репертуара, мне диктует только жизнь. Для этого концерта я выбрала те песни, которые полностью соответствовали моим мыслям, моему отношению к жизни, к людям, это моя исповедь. Теперь уже не от лица какой-то героини, а просто исповедь Аллы Пугачевой.