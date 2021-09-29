Алла Пугачева записала видео для летящей в космос Юлии Пересильд

Это видео актриса разместила у себя в инстаграме.
«Дорогая Юлечка, ты так долго готовилась к этому событию, - сказала Алла Пугачева. - А если долго мучиться, у тебя обязательно все получится. Надо только крылья распахнуть и взлететь над прежней над собой. И, пожалуйста, не забудь послать осенний поцелуй нашей замечательной планете. Мы ждем тебя. Возвращайся!»
На эти слова напутствия Юлия Пересильд эмоционально написала:
«Алла Борисовна, единственная, неповторимая и любимая мною всегда! Женщина, актриса, певица и большой человек. Спасибо Вам! Как же мне приятно и важно это».
Прямая трансляция старта «Союз МС-19» со съемочной группой фильма «Вызов» на МКС состоится в эфире Первого канала 5 октября 2021 года. В киноэкипаж вошли актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров.
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