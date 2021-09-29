Алла Пугачева записала видео для летящей в космос Юлии Пересильд

Умер Борис Краснов. Алла Пугачева скорбит Режиссёр-сценограф Борис Краснов скончался в ночь на 7 сентября 2021 года в хосписе в Москве. Ему было 60 лет. В последние годы он тяжело болел: перенёс несколько инсультов, затем коронавирус, был парализован.



Алла Пугачева отреагировала на смерть художника-постановщика Бориса Краснова, которого не стало сегодня. Народная артистка опубликовала в Instagram пост, посвященный ему.



Борис Краснов



«Прощай, друг мой дорогой. Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное. Тебя не будет хватать мне. Жаль, очень жаль. Сегодня слова "Жил был художник один" только о тебе...

Алла Пугачева перепела «Мы в этой жизни только гости» в фильме «Чернобыль» Певица Алла Пугачева заново исполнила песню Татьяны Снежиной «Мы в этой жизни только гости» для фильма «Чернобыль» Данилы Козловского (смотреть клип). В 1986 году после страшной аварии на Чернобыльской АЭС Алла Борисовна была одним из инициаторов проведения благотворительного концерта «Счет 904» в столичном спорткомплексе «Олимпийский». Целью марафона, который транслировался и за рубежом, был сбор средств в пользу пострадавших и ликвидаторов последствий катастрофы.







А всего через 4 месяца после аварии Алла Пугачева одна из первых лично выступила для 9000 ликвидаторов в поселке Зеленый мыс под Припятью.



«Алла Пугачева – это эпоха. Имя...

Алла Пугачева спела бэки в новой песне Кристины Орбакайте Кристина Орбакайте представила клип на новую песню «Новый год, Come On» с Гошей Куценко в главной роли и Аллой Пугачевой на бэк-вокале (смотреть клип). «За «5 минут до начала нового, неизвестного, незнакомого» все хотят примерно одного и того же, верят в чудеса и перемены к лучшему. Слушайте на всех цифровых площадках, вдохновляйтесь и пойте вместе со мной. Все заботы отложим на потом!», - призвала Кристина Орбакайте.







Режиссер клипа Алексей Игудин, автор песни Алексей Пустовой. На бэк-вокале - Алла Пугачева, причем ее вокал выведен на первый план даже в тех моментах, где поет и сама Кристина. Трек сделан в жанре русского шансона....

У Алла Пугачевой отобрали товарный знак «Кристина» Суд по интеллектуальным правам (СИП) по иску индивидуальной предпринимательницы из Нового Уренгоя Кристины Мартиросян частично прекратил правовую охрану принадлежащего Алле Пугачевой товарного знака "Кристина". "Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела. Другие подробности состоявшегося в четверг онлайн-заседания пока не приводятся.



В своем иске Мартиросян, занимающаяся производством мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, потребовала досрочно прекратить правовую охрану принадлежащего певице товарного знака "Кристина" в связи с его неиспользованием. Этот бренд Пугачева зарегистрировала на свое имя еще в 1997 году для 18 классов товаров и услуг. Сейчас регистрация действует...