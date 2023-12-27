Участники вечеринки Насти Ивлеевой попали под санкции

Причиной стало возмущение ряда общественных деятелей после прошедшей 21 декабря вечеринки госпожи Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый»). Участники рынка полагают, что в будущем артистов и блогеров, участвовавших в вечеринке, помимо финансовых потерь из-за приостановки контрактов, могут ожидать иски от компаний, которым был причинен репутационный ущерб. Организаторы же новогодних корпоративов спешно ищут замены замешанным в скандале звездам, говорят участники рынка.



Филипп Киркоров

Ряд телеканалов, рекламных агентств и компаний из разных сегментов бизнеса приостановили сотрудничество с блогером Анастасией Ивлеевой. В стоп-лист также попали Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), Анна Asti, об этом 26 декабря сообщил ряд специализированных Telegram-каналов. Источники «Ъ» на медиарынке подтвердили, что с рядом звезд сейчас приостанавливаются рекламные контракты.

Организованная Анастасией Ивлеевой вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла в ночь на 21 декабря в московском клубе Mutabor. Мероприятие посетили, в частности, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита, Джиган и рэпер Vacio (Николай Васильев). На следующий день Лефортовский районный суд арестовал Vacio на 15 суток и оштрафовал на 200 тыс. руб. Его признали виновным в мелком хулиганстве и пропаганде ЛГБТ. Позднее госпожа Ивлеева, а также другие участники вечеринки извинились за неудобства, доставленные внешним видом гостей мероприятия. Телеведущая также пообещала направить вырученные от продажи билетов на вечеринку средства в благотворительные организации.

Несмотря на это, Хамовнический суд Москвы 26 декабря зарегистрировал коллективный иск к Анастасии Ивлеевой на 1 млрд руб. в счет компенсации морального вреда после проведения вечеринки, сообщили «РИА Новости». На фоне этого депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дмитрий Гусев призвал убрать из телеэфиров Анастасию Ивлееву и участников ее мероприятия.

Реакция со стороны бизнеса последовала в тот же день.

Была отменена и премьера фильма «Иван Васильевич меняет все» от телеканала ТНТ, в котором приняли участие Филипп Киркоров и Aнна Asti. Ряд отраслевых Telegram-каналов также сообщали, что руководство НТВ планирует «вырезать» сцены из новогоднего выпуска «Маски» с участием Филиппа Киркорова (является членом жюри.— “Ъ”). Лолита Милявская рассказала 26 декабря Msk1.ru, что концерты, запланированные в честь ее 60-летия, массово отменяются. Компания VK также хочет отказаться от кадров с участием певца Дмитрия Билана в своем праздничном шоу «VK под шубой», утверждают источники «Ъ», близкие к холдингу. Компания также активно сотрудничала с Aнной Asti и Филиппом Киркоровым. В VK отказались от комментариев. На ТНТ и НТВ не ответили на запрос «Ъ».

Собеседник «Ъ» на рекламном рынке подтвердил, что большинство компаний сегмента также обсуждают приостановку контрактов с участвовавшими в мероприятии звездами. Так, компания МТС уже убрала с официального сайта фото госпожи Ивлеевой, которая была амбассадором бренда, убедился «Ъ». До 22 декабря в качестве призов в рекламе, посвященной тридцатилетию компании, предлагалась встреча с блогером. Теперь в разделе можно найти только актера Дмитрия Нагиева. В МТС не ответили «Ъ».

Главный вопрос сейчас — как телеканалы, которые вынуждены «перекраивать» новогодние шоу, будут расплачиваться с партнерами, считает собеседник «Ъ», близкий к одной из студий кинопроизводства:

«Абсолютно не удивлюсь, если спустя время мы увидим иски от пострадавших участников к звездам из черного списка, хотя возможен и вариант внутреннего договора».

Ситуация, которая происходит сейчас, напоминает прошлый год, когда многие звезды эстрады и телеведущие после высказываний против военных действий на Украине пропали из сетки передач каналов, говорит источник «Ъ» на телевизионном рынке: «Иван Ургант до сих пор не вернулся в эфир “Первого канала”. Возможно, так будет и с участниками этой истории. Одно можно сказать точно: Анастасию Ивлееву в эфире “Пятницы” мы увидим не скоро».

Еще одно последствие — исключение участников вечеринки из программы запланированных предновогодних корпоративов, говорит собеседник «Ъ» в музыкальной индустрии:

«Прямо сейчас организаторы спешно ищут замену звездам, которые неожиданно попали в немилость. Это грозит колоссальными неустойками». Мало кто из крупных компаний или состоятельных людей в сложившейся ситуации рискнет своей репутацией, отмечает он. «Скорее всего, сейчас многие спешно ищут замены, но проблема в том, что все звезды уже давно забронированы на праздники, поэтому в ход пойдут кавер-группы второго эшелона»,— полагает собеседник.

Другой источник «Ъ» в концертной индустрии отмечает, что сложившаяся ситуация только усилит «общую артистическую недостаточность»: «В ситуации, когда у нас нет зарубежных исполнителей, многие российские покинули страну или находятся в неформальном статусе нежелательных, скандал с гостями вечеринки Анастасии Ивлеевой только усугубит общую ситуацию на рынке».