Анну Нетребко с семьей выгнали из театра в Лондоне

Об этом артистка сообщила в Instagram.
Она рассказала, что заранее купила билеты на шоу "Аладдин". Однако позже выяснилось, что их продали еще кому-то из зрителей.
"Наши билеты, которые мы купили вчера на Лестер-сквер <…> за 600 евро, оказались недействительными", — объяснила Нетребко.
Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов
Причем, по словам артистки, ее, сына и мужа буквально "согнали" с мест за несколько минут до начала шоу.
Пользователи Instagram не остались равнодушными к происшествию и поддержали Нетребко в комментариях.
Позже оперная певица опубликовала еще одно видео, в котором поблагодарила подписчиков за сочувствие. Она также заметила, что подобное нередко происходит в театральных кассах.
"С любым человеком это может случиться. Будьте осторожны, когда покупаете билеты", — предостерегла
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