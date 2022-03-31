Анна Нетребко: Я категорически осуждаю войну на Украине!

В заявлении, распространенном через запрещенную в России соцсеть Facebook, Нетребко написала, что ее мысли "с жертвами этой войны и их семьями".

«Я категорически осуждаю войну * на Украине и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не член какой-либо политической партии и не союзник ни с каким лидером России. Я признаю и сожалею о том, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы. На самом деле, я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за всю жизнь, как правило, по случаю получения наград в знак признания моего творчества или на церемонии открытия Олимпиады. Также я никогда не получала никакой финансовой поддержки от Правительства РФ, живу и являюсь налоговым резидентом в Австрии. Я люблю родину Россию и лишь ищу мир и единство через своё искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая, изначально в Европе».



Анна Нетребко





В последнее время концерты Нетребко то и дело отменялись, поскольку она ранее не высказывалась по поводу ситуации на Украине.

Таким образом, пауза в концертной деятельности, которую мировая звезда оперной сцены Анна Нетребко взяла после того, как Нью-Йоркская Метрополитен-опера и Баварская государственная опера разорвали с ней отношения, похоже, в ближайшие месяцы закончится. Певица заявила, что собирается снова начать давать концерты в конце мая. Причем начать она хочет с Европы.

На 25 мая запланирован концерт в Париже, 27 мая - в Милане, 5 июня - в Люцерне.