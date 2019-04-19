Состояние здоровья Анны Нетребко ухудшилось

К великому сожалению, моя многодневная битва с сильнейшим вирусом окончилась поражением, и по приезде в Берлин мне стало только хуже. По этой причине я вынуждена отказаться от выступления в концертах в Берлинской филармонии с Маэстро Баренбоймом. К сожалению, повышенной сложности репертуар, который я исполняю не позволяет мне петь с ларингитом... Надеюсь на скорое выздоровление!

Администрация Берлинской государственной оперы также выступила с заявлением: «Анна Нетребко страдает острым ларингитом, что не позволяет ей петь на концертах вместе с Берлинской государственной капеллой под руководством Даниэля Баренбойма».

Анну Нетребко заменит российская оперная певица и солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина.

На фото в социальных сетях видно, что Анна Нетребко передвигается сейчас с марлевой повязкой на лице, чтобы обезопасить своих детей и окружающих.



Анна Нетребко с детьми