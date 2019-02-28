Австрийский канцлер назвал Анну Нетребко визитной карточкой Австрии

Об этом он написал в своем Twitter после встречи с Нетребко и ее семьей у себя в канцелярии в преддверии Венского оперного бала, где сопрано выступит приглашенным исполнителем.

"С радостью приветствовал сегодня утром оперную певицу Анну Нетребко, ее мужа Юсифа Эйвазова и ее сына у себя в канцелярии. Анна Нетребко - это отличная визитная карточка для Австрии, и я с нетерпением жду ее выступления на сегодняшнем оперном балу", - отметил Курц.



Анна Нетребко с семьей и Себастьян Курц

В 2002 году Анна Нетребко дебютировала в роли Донны Анны в опере «Дон Жуан» Моцарта, которая прошла в рамках фестиваля в Зальцбурге под управлением Николауса Арнонкура. В 2005 году она сыграла роль Виолетты Валери в «Травиате» с оркестром под управлением Карло Риззи на Зальцбургском фестивале. В 2006 году певица получила австрийское гражданство, сохранив при этом российское. С тех пор она живет в Вене и Нью-Йорке. В 2017 году спела партию Аиды на Зальцбургском фестивале.

Венский оперный бал, на котором она выступит, считается одним из самых известных в мире и самых престижных в Австрии. Им завершается ежегодный бальный сезон, который начинается в новогоднюю ночь и длится до первого дня Великого поста по католическому календарю. В этот период в Вене проходит более 300 балов. По традиции Оперный бал дается в последний четверг перед началом поста, в этом году он состоится 28 февраля. На мероприятие собирается порядка 5,5 тыс. гостей, среди них - деятели культуры, бизнеса, политики и спорта.