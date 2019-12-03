Анна Нетребко споет «Тоску» в Ла Скала

Дебют певицы в спектакле Джакомо Пуччини прошёл в апреле прошлого года на сцене Метрополитен опера в дуэте с Юсифом Эйвазовым.



Анна Нетребко

В нынешнем проекте партнерами российской дивы будут Франческо Мели и Лука Сальси. Знаменитую «Тоску» совместно поставили режиссёр Давиде Ливерморе и дирижёр Риккардо Шайи. В день премьеры спектакль покажут в эфире некоторые телеканалы Италии, Франции и Германии. Опера продержится на афише Ла Скала до 8 января.

После этого Тоску в исполнении Анны Нетребко услышат гости юбилейного Зальцбургского фестиваля летом будущего года.