Муж Нетребко опроверг свой отказ выступать с армянской певицей

Об этом говорится в аккаунте артиста в инстаграме.

"Дорогие друзья, я азербайджанец и у меня есть абсолютно четкое видение и мнение по ситуации, сложившейся между Азербайджаном и Арменией, но мои политические взгляды никогда не затрагивают мою профессию и коллег по сцене. Чему свидетельствует тот факт, что я неоднократно выходил на сцену с Марией Гулегиной и Геворгом Акопяном в Большом театре", — пояснил Эйвазов.



Анна Нетребко и Юсуф Эйвазов

Ранее на портале Forumopera появилась информация о том, что Эйвазов из политических соображений не захотел выступать с Манташян на открытии SemperOperaball — Дрезденского оперного бала. После этого певицу якобы попросили удалиться.

Художественный руководитель SemperOperaball Ханс-Йоахим Фрей назвал эти обвинения клеветой, пояснив, что театр вообще не заключал контракта с Манташян, а Эйвазов никогда не строил сотрудничество с коллегами, основываясь на их происхождении.