Азербайджанский муж Нетребко отказался петь с армянкой

Об этом пишет онлайн-журнал Forumopera.com со ссылкой на агентство Massis Opera.

Автор новостной заметки Лоран Бюри рассказал, что 7 февраля артисты должны были вместе выступать в рамках Дрезденского оперного бала. Однако Эйвазов заявил о своем нежелании петь вместе с Манташян по политическим причинам. После этого сопрано "попросили удалиться", отметил Бюри.



Юсуф Эйвазов, Анна Нетребко и австрийский премьер Себастьян Курц

Это событие прокомментировала в своем фейсбуке армянская оперная певица Асмик Папян.

"Куда мы докатились. Я неоднократно выступала на этой сцене и не могу припомнить ничего подобного", – заявила она.

Папян добавила, что планирует подать жалобу с протестом против этого решения.