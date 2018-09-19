Охрана Путина не пускала Нетребко на концерт открытия «Зарядья»

Об этом рассказал журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Мне рассказывали историю про Анну Нетребко, которая должна была петь на открытии «Зарядья», приехала совсем незадолго до начала прямо на паркинг концертного зала, но наверх ее уже не пустили: объяснили, что вот-вот будет президент страны.

— Так я же для него и буду петь! — воскликнула Анна Нетребко.

Ей дали понять, что не будет.

— Но ведь я же тогда уеду,— предупредила она.

Воля ваша, еще раз дали понять ей.

Тогда она пожала плечами, села в машину и ударила по газам. Тут наконец на паркинг выскочили люди, которые ее все это время ждали и уже даже почти не надеялись, и успели буквально броситься под колеса машины Анны Нетребко. А она успела остановиться.