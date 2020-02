Анна Нетребко и Дайан Уоррен получат Polar Music Prize

Как сообщает Intermedia со ссылкой на Billboard, об этом было объявлено 11 февраля 2020 года в мэрии Стокгольма. Церемония награждения состоится 9 июня в «Гранд-отеле» шведской столицы.



ТЕКСТ

Дайан Уоррен – автор песен «Unbreak My Heart» Тони Брэкстон, «Look Away» Chicago, «I Don't Want to Miss a Thing» Aerosmith и многих других, 11-кратный номинант на «Оскар», многократный обладатель «Грэмми», «Эмми» и «Золотого глобуса» и многих других наград. Она стала первым неисполнителем песен, удостоенным Polar Music Prize за 29-летнюю историю премии.

Polar Music Prize был основан в 1989 году менеджером группы ABBA Стигом Андерсоном. Это денежная премия, размер которой составляет один миллион шведских крон. По традиции, одним из лауреатов является представитель поп-музыки, а вторым – классики или джаза. Среди обладателей премии разных лет Стинг, Элтон Джон, Metallica, Эннио Морриконе, Led Zeppelin, Pink Floyd, Питер Гэбриел, Стиви Уандер, Пол Саймон, Би Би Кинг, Бьорк, Чак Берри.

- Я рада, что лауреатами нашей премии в этом году стали Анна Нетребко и Дайан Уоррен - две впечатляющие, в высшей степени талантливые женщины, которые обе находятся на пике своей профессиональной деятельности, - заявила Мари Ледин, управляющий директор Премии и дочь Андерсона.