Анна Нетребко выпустила первый за 5 лет альбом из театра Ла Скала

Оперная певица Анна Нетребко и сонграйтер Дайан Уоррен стали лауреатами главной шведской музыкальной награды Polar Music Prize.

Как сообщает Intermedia со ссылкой на Billboard, об этом было объявлено 11 февраля 2020 года в мэрии Стокгольма. Церемония награждения состоится 9 июня в «Гранд-отеле» шведской столицы.



Дайан Уоррен – автор песен «Unbreak My Heart» Тони Брэкстон, «Look Away» Chicago, «I Don't Want to Miss a Thing» Aerosmith и многих других, 11-кратный номинант на «Оскар», многократный обладатель «Грэмми», «Эмми» и «Золотого глобуса» и многих других наград. Она стала первым неисполнителем песен,...