Анна Нетребко выпустила первый за 5 лет альбом из театра Ла Скала

В альбом вошли любимые песни и арии Анны Нетребко - по две арии из «Пиковой Дамы» Чайковского, «Аиды» Верди, «Тангейзера» Вагнера, «Дон Карлоса» Верди, «Манон Леско» Пуччини, «Тристана и Изольды» Вагнера и др., в том числе «Плач Дидоны», - первое произведение Анны Нетребко в стиле барокко на английском языке на пике ее мастерства.
Запись альбом состоялась в легендарном миланском театре Ла Скала с оркестром театра Ла Скала п/у Рикардо Шайи.
Аудиоальбом на BluRay-издании сопровождается художественным музыкальным фильмом, который объединяет четыре видеоклипа на арии Верди, Перселла, Чайковского и Вагнера с отрывочными интервью с Нетребко. Снятый в основном в театре Ла Скала в Милане во время и сразу после записи альбома, он исследует перформативные практики Анны Нетребко, к которым она интерпретирует героинь. В рамках интервью, в котором певица дает редкое представление о себе и музыке в альбоме, фильм следует за четырьмя ариями, которые переносятся на экран, каждая из которых обладает уникальной кинематографической эстетикой. Аида, Лиза, Дидона и Изольда оживают в серии визуальных экспериментов, основанных на мощных музыкальных мотивах.
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