Анна Нетребко выпустила первый за 5 лет альбом из театра Ла Скала

Анна Нетребко излечилась от коронавируса Оперная певица Анна Нетребко выписалась из больницы, где лежала с диагнозом коронавирусной инфекции. «Спешу сообщить, что вчера меня выписали из больницы и я избавилась от заразы под названием COVID! Хочу поблагодарить врачей и персонал 52 Московской клинической больницы за быстрое и эффективное лечение (ковидная пневмония средней степени тяжести). Наши врачи лучшие, и знают, как с этим вирусом разбираться! И, конечно, поблагодарить моих подписчиков за поддержку, энергию и тёплые слова! Я чувствовала вас и поэтому поправилась быстрее! И, конечно, Марике Абдразаковой, которая болела вместе...

Анну Нетребко госпитализировали с коронавирусом Оперная певица Анна Нетребко госпитализирована с пневмонией, вызванной коронавирусом. Об этом сама певица рассказала в соцсетях. Судя по всему, заражение случилось на спектакле «Дон Карлос» в Большом театре, где ее партнером был Ильдар Абдразаков.



Фото сразу после спектакля «Дон Карлос»



«У меня было два выбора: 1. продолжать сидеть дома и бояться заразиться или 2. начать работать, разъезжать, выступать с риском заболеть. Я безоговорочно выбрала 2, и ни о чём не жалею. Уже 5 дней я нахожусь в больнице с Ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась...

У Ильдара Абдразакова выявлен коронавирус Большой театр отменяет все спектакли "Дон Карлос" в связи с тем, что у певца Ильдара Абдразакова выявлен коронавирус. "У Абдразакова сейчас после первого анализа будет проведен второй анализ, который подтвердит или опровергнет наличие у него коронавируса. Но спектакль отменен с его участием, и все, кто контактировал с певцом, будут также сдавать анализы на коронавирус", - сказала пресс-атташе театра Катерина Новикова.

В театре уточнили, что деньги за билеты, купленные на сайте театра и в кассах по банковским картам, будут возвращены автоматически в течение 14 дней с даты отмены спектакля.



"Билеты на...

Анна Нетребко и Дайан Уоррен получат Polar Music Prize Оперная певица Анна Нетребко и сонграйтер Дайан Уоррен стали лауреатами главной шведской музыкальной награды Polar Music Prize. Как сообщает Intermedia со ссылкой на Billboard, об этом было объявлено 11 февраля 2020 года в мэрии Стокгольма. Церемония награждения состоится 9 июня в «Гранд-отеле» шведской столицы.



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Дайан Уоррен – автор песен «Unbreak My Heart» Тони Брэкстон, «Look Away» Chicago, «I Don't Want to Miss a Thing» Aerosmith и многих других, 11-кратный номинант на «Оскар», многократный обладатель «Грэмми», «Эмми» и «Золотого глобуса» и многих других наград. Она стала первым неисполнителем песен,...