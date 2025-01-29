Филипп Чижевский возглавил третий оркестр: камерный оркестр России

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С 2025 года Филипп Чижевский возглавил Государственный академический камерный оркестр России.

Информация об этом размещена на сайте Московской филармонии.

Государственный академический камерный оркестр является одним из ведущих камерных оркестров России. Его репертуар включает произведения всех эпох и стилей. Оркестр был основан в 1956 году Р. Б. Баршаем и его единомышленниками. Он же возглавлял его до эмиграции (1977).

Позднее коллектив возглавляли И. С. Безродный (1977—1981), В. В. Третьяков (1986—1991), А. Б. Корсаков (1991), К. Г. Орбелян (1991—2010). С 2010 по 2024 художественным руководителем и главным дирижером оркестра являлся А. Ю. Уткин.

Филипп Чижевский
Филипп Чижевский

Филипп Чижевский родился в Москве 18 декабря 1984 года. Окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского по специальностям: хоровое дирижирование (2008 г. класс проф. С.С.Калинина) и оперно-симфоническое дирижирование (2010 г. класс народного артиста России проф. В. К. Полянского). Лауреат всероссийского конкурса дирижеров (Москва, 2008).

2008-2011 г.- художественный руководитель и дирижёр хора Государственного Музыкального колледжа им. Гнесиных, преподаватель по специальности дирижирование.

В 2008 году совместно с Марией Грилихес основал ансамбль Questa Musica, с которым осуществил ряд крупных музыкальных проектов и мировых премьер в России и за рубежом.

С сентября 2011 г. – педагог МГК им. Чайковского.

С января 2011 года – дирижёр Государственной Академической Симфонической Капеллы России (худ. рук. Валерий Полянский).

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В 2012 г. в Государственном Академическом Большом Театре под управлением Филиппа Чижевского состоялась премьера оперы Сергея Невского «Франциск», и премьерное исполнение оперы Майкла Наймана «Пролог к Дидоне и Энею Перселла» с оркестром ГАСК России в Перми.

В 2013 г. с ансамблем Questa Musica осуществил постановку «Истории солдата» И.Стравинского (хореография О. Глушкова). В 2013 году номинирован на «Золотую Маску» за премьерную постановку оперы С.Невского «Франциск».

В 2014 году осуществил постановку оперы В. А. Моцарта “Cosi fan tutte” в академическом театре оперы и балета г.Улан-Удэ (режиссер постановщик Ханс- Иоахим Фрай). Является музыкальным руководителем первого Барочного фестиваля в Большом театре России.

В 2015 году в Электротеатре Станиславский вместе с Борисом Юханановым осуществил постановки шести опер на либретто Б. Юхананова (мировые премьеры опер Д. Курляндского, Б. Филановского, А. Сюмака, С. Невского, А. Сысоева, В. Раннева).

В 2015 году Филипп Чижевский приглашен Большим театром для совместной работы с английским дирижером Кристофером Мулдсом над постановкой оперы Г.Ф. Генделя «Роделинда»

Сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными оркестрами, в числе которых: Brno Filarmonic Orchestra (главный дирижер Александр Марковиц), Brandenburgische Staatsorchester, Азербайджанский Симфонический оркестр, Оркестр театра «Новая Опера», НФОР, “Новая Россия”, “Русская филармония”, Musica Viva

С сезона 2024/25 Филипп Чижевский возглавляет Государственный академический симфонический оркестр им. Е. Ф. Светланова.

Таким образом, на сегодняшний день Филипп Чижевский возглавляет три московских коллектива, считая проект Questa Musica.

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