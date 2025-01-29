Филипп Чижевский возглавил третий оркестр: камерный оркестр России

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Государственный академический камерный оркестр является одним из ведущих камерных оркестров России. Его репертуар включает произведения всех эпох и стилей. Оркестр был основан в 1956 году Р. Б. Баршаем и его единомышленниками. Он же возглавлял его до эмиграции (1977).

Позднее коллектив возглавляли И. С. Безродный (1977—1981), В. В. Третьяков (1986—1991), А. Б. Корсаков (1991), К. Г. Орбелян (1991—2010). С 2010 по 2024 художественным руководителем и главным дирижером оркестра являлся А. Ю. Уткин.



Филипп Чижевский

Филипп Чижевский родился в Москве 18 декабря 1984 года. Окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского по специальностям: хоровое дирижирование (2008 г. класс проф. С.С.Калинина) и оперно-симфоническое дирижирование (2010 г. класс народного артиста России проф. В. К. Полянского). Лауреат всероссийского конкурса дирижеров (Москва, 2008).

2008-2011 г.- художественный руководитель и дирижёр хора Государственного Музыкального колледжа им. Гнесиных, преподаватель по специальности дирижирование.

В 2008 году совместно с Марией Грилихес основал ансамбль Questa Musica, с которым осуществил ряд крупных музыкальных проектов и мировых премьер в России и за рубежом.

С сентября 2011 г. – педагог МГК им. Чайковского.

С января 2011 года – дирижёр Государственной Академической Симфонической Капеллы России (худ. рук. Валерий Полянский).

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В 2012 г. в Государственном Академическом Большом Театре под управлением Филиппа Чижевского состоялась премьера оперы Сергея Невского «Франциск», и премьерное исполнение оперы Майкла Наймана «Пролог к Дидоне и Энею Перселла» с оркестром ГАСК России в Перми.

В 2013 г. с ансамблем Questa Musica осуществил постановку «Истории солдата» И.Стравинского (хореография О. Глушкова). В 2013 году номинирован на «Золотую Маску» за премьерную постановку оперы С.Невского «Франциск».

В 2014 году осуществил постановку оперы В. А. Моцарта “Cosi fan tutte” в академическом театре оперы и балета г.Улан-Удэ (режиссер постановщик Ханс- Иоахим Фрай). Является музыкальным руководителем первого Барочного фестиваля в Большом театре России.

В 2015 году в Электротеатре Станиславский вместе с Борисом Юханановым осуществил постановки шести опер на либретто Б. Юхананова (мировые премьеры опер Д. Курляндского, Б. Филановского, А. Сюмака, С. Невского, А. Сысоева, В. Раннева).

В 2015 году Филипп Чижевский приглашен Большим театром для совместной работы с английским дирижером Кристофером Мулдсом над постановкой оперы Г.Ф. Генделя «Роделинда»

Сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными оркестрами, в числе которых: Brno Filarmonic Orchestra (главный дирижер Александр Марковиц), Brandenburgische Staatsorchester, Азербайджанский Симфонический оркестр, Оркестр театра «Новая Опера», НФОР, “Новая Россия”, “Русская филармония”, Musica Viva

С сезона 2024/25 Филипп Чижевский возглавляет Государственный академический симфонический оркестр им. Е. Ф. Светланова.

Таким образом, на сегодняшний день Филипп Чижевский возглавляет три московских коллектива, считая проект Questa Musica.